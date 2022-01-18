Reuters: Европе может грозить затяжная "твиндемия"

Из-за пандемии и, как следствие, локдауна, ношения масок и других ограничений в 2021 году грипп почти исчез. Однако сейчас многие страны ослабляют антиковидные меры — и он возвращается.

Медики предупредили, что ЕС может грозить затяжная "твиндемия" — одновременный всплеск заболеваемости коронавирусом и гриппом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Из-за пандемии и, как следствие, локдауна, ношения масок и других ограничений в 2021 году грипп почти исчез. Однако сейчас многие страны ослабляют антиковидные меры — и грипп возвращается. Причём процесс происходит быстрее, чем ожидалось. Так, в последнюю неделю прошлого года число случаев гриппа в отделениях интенсивной терапии достигло пика — 43, это почти в 10 раз меньше, чем до пандемии ковида.

По данным эксперта ECDC Паси Пенттинена, отмена ограничений весной может привести к активному распространению гриппа даже летом. Ещё больше усложняет ситуацию то, что доминирующим типом вируса стал штамм A (H3), который обычно вызывает тяжёлое течение заболевания у пожилых.

В отчёте ECDC говорится, что "твиндемия" может оказать давление на и без того перегруженные больницы. Кроме того, сложности могут быть и с доступностью эффективных вакцин от гриппа, поскольку препараты, которые используются в этом году, не будут оптимальны против штамма H3.