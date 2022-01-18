Reuters: Европе может грозить затяжная "твиндемия"
Из-за пандемии и, как следствие, локдауна, ношения масок и других ограничений в 2021 году грипп почти исчез. Однако сейчас многие страны ослабляют антиковидные меры — и он возвращается.
Медики предупредили, что ЕС может грозить затяжная "твиндемия" — одновременный всплеск заболеваемости коронавирусом и гриппом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
Из-за пандемии и, как следствие, локдауна, ношения масок и других ограничений в 2021 году грипп почти исчез. Однако сейчас многие страны ослабляют антиковидные меры — и грипп возвращается. Причём процесс происходит быстрее, чем ожидалось. Так, в последнюю неделю прошлого года число случаев гриппа в отделениях интенсивной терапии достигло пика — 43, это почти в 10 раз меньше, чем до пандемии ковида.
По данным эксперта ECDC Паси Пенттинена, отмена ограничений весной может привести к активному распространению гриппа даже летом. Ещё больше усложняет ситуацию то, что доминирующим типом вируса стал штамм A (H3), который обычно вызывает тяжёлое течение заболевания у пожилых.
В отчёте ECDC говорится, что "твиндемия" может оказать давление на и без того перегруженные больницы. Кроме того, сложности могут быть и с доступностью эффективных вакцин от гриппа, поскольку препараты, которые используются в этом году, не будут оптимальны против штамма H3.
А ранее доктор медицинских наук Татьяна Руженцова раскрыла, как определить одновременное заражение гриппом и ковидом. По её словам, при гриппе симптомы зачастую появляются слишком быстро — к примеру, температура всего лишь за несколько часов может подняться сразу до 38–39 градусов. А если через какое-то время пропадает ещё и обоняние, то не исключено, что присоединился CoViD-19.
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