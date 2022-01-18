"Зачем ехать неготовым?": Нападающий "Динамо" Тюкавин рассказал о предложениях из Англии и Испании
В нынешнем сезоне он появлялся на поле в 20 встречах, в которых отправил в ворота соперников шесть мячей.
Фото © VK / ФК "Динамо" (Москва)
Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин рассказал о вариантах продолжения карьеры в Англии и Испании и о том, почему отказался от них.
"Моему агенту постоянно кто-то звонит, что-то спрашивает про меня. Но он мне деталей никаких не раскрывает, чтобы не забивать голову. Знаю, были какие-то варианты в Италии, в Англии. Но ещё раз: зачем мне туда ехать неготовым? Чего я там добьюсь, если поеду сейчас?" — заявил Тюкавин в интервью "Матч ТВ".
Он также заметил, что сейчас ему неважно, кто именно интересуется им, — форвард сосредоточен на попытке закрепиться в основе "Динамо" и выиграть чемпионат России.
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