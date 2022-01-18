Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин рассказал о вариантах продолжения карьеры в Англии и Испании и о том, почему отказался от них.

"Моему агенту постоянно кто-то звонит, что-то спрашивает про меня. Но он мне деталей никаких не раскрывает, чтобы не забивать голову. Знаю, были какие-то варианты в Италии, в Англии. Но ещё раз: зачем мне туда ехать неготовым? Чего я там добьюсь, если поеду сейчас?" — заявил Тюкавин в интервью "Матч ТВ".