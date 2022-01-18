В МИД РФ ответили на публикацию NYT об "эвакуации" дипломатов с Украины
По данным ведомства, Посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме.
Здание Посольства РФ в Киеве. © ТАСС / Zuma
Посольство РФ на Украине продолжает работу в штатном режиме. Об этом в МИД России сообщили ТАСС, комментируя публикацию газеты New York Times об "эвакуации" российских дипломатов из Киева и Львова.
"Посольство России в Киеве работает в штатном режиме", — заявили в ведомстве.
Напомним, что ранее американское издание New York Times опубликовало данные о том, что Россия якобы планирует эвакуировать дипломатов с Украины. Журналисты отмечали, что к 5 января Незалежную покинуло уже 18 человек, среди которых — в основном семьи дипломатов.
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