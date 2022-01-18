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В МИД РФ ответили на публикацию NYT об "эвакуации" дипломатов с Украины

По данным ведомства, Посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме.

18 января, 07:05
<p>Здание Посольства РФ в Киеве. © ТАСС / Zuma</p>

Здание Посольства РФ в Киеве. © ТАСС / Zuma

Посольство РФ на Украине продолжает работу в штатном режиме. Об этом в МИД России сообщили ТАСС, комментируя публикацию газеты New York Times об "эвакуации" российских дипломатов из Киева и Львова.

"Посольство России в Киеве работает в штатном режиме", — заявили в ведомстве.

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Напомним, что ранее американское издание New York Times опубликовало данные о том, что Россия якобы планирует эвакуировать дипломатов с Украины. Журналисты отмечали, что к 5 января Незалежную покинуло уже 18 человек, среди которых — в основном семьи дипломатов.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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