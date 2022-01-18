В МИД РФ ответили на публикацию NYT об "эвакуации" дипломатов с Украины

Посольство РФ на Украине продолжает работу в штатном режиме. Об этом в МИД России сообщили ТАСС, комментируя публикацию газеты New York Times об "эвакуации" российских дипломатов из Киева и Львова.

"Посольство России в Киеве работает в штатном режиме", — заявили в ведомстве.