Более 1,5 тысячи подростков в Москве привилось первым компонентом "Спутника М"

Первый компонент вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" в Москве получили уже более половины участников исследования — более 1500 подростков. Предварительными результатами поделился главный педиатр Департамента здравоохранения столицы, главный врач детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой Исмаил Османов.

"Сегодня половина запланированной работы проведена — более 1500 подростков сделали прививку первым компонентом, более 1200 из них — и первым, и вторым. Всё это время ребята ведут дневник самочувствия в мобильном приложении, а врачи наблюдают за их состоянием", — рассказал Османов, слова которого приводятся на официальном сайте мэра и Правительства Москвы.

По словам специалиста, ещё не было зафиксировано ни одного случая серьёзных побочных эффектов при исследовании препарата. В единичных случаях наблюдались небольшое повышение температуры тела и боль в месте инъекции, которые длились до суток.