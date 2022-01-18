Более 1,5 тысячи подростков в Москве привилось первым компонентом "Спутника М"
По словам специалиста, не было зафиксировано ни одного случая серьёзных побочных эффектов при испытании препарата.
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Первый компонент вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" в Москве получили уже более половины участников исследования — более 1500 подростков. Предварительными результатами поделился главный педиатр Департамента здравоохранения столицы, главный врач детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой Исмаил Османов.
"Сегодня половина запланированной работы проведена — более 1500 подростков сделали прививку первым компонентом, более 1200 из них — и первым, и вторым. Всё это время ребята ведут дневник самочувствия в мобильном приложении, а врачи наблюдают за их состоянием", — рассказал Османов, слова которого приводятся на официальном сайте мэра и Правительства Москвы.
По словам специалиста, ещё не было зафиксировано ни одного случая серьёзных побочных эффектов при исследовании препарата. В единичных случаях наблюдались небольшое повышение температуры тела и боль в месте инъекции, которые длились до суток.
Напомним, что препарат "Спутник M" близок по составу к "Спутнику V", но оптимизирован под возраст. Буква М означает, что вакцина разработана для младших пациентов — в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Как ранее писал Лайф, глава Минздрава Михаил Мурашко анонсировал начало вакцинации подростков от ковида до конца 2021 года. Отмечалось, что вакцина для подростков сформировала клеточный иммунитет у 93,2% добровольцев.
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