Российские учёные создали искусственные антитела для профилактики ковида

Учёные Института молекулярной и клеточной биологии создали искусственные антитела для профилактики коронавируса. Их можно вводить вместо прививок. Об этом рассказал глава Сибирского отделения РАН Валентин Пармон на заседании президиума академии.

"В Институте молекулярной и клеточной биологии сделали искусственные антитела, которые позволяют вместо прививок вводить эти антитела уже готовые", — цитирует его РИА "Новости".