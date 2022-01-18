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Российские учёные создали искусственные антитела для профилактики ковида

Их можно вводить как прививку, ожидается, что разработка будет эффективна против различных мутаций вируса.

18 января, 09:10

© Pixabay

Учёные Института молекулярной и клеточной биологии создали искусственные антитела для профилактики коронавируса. Их можно вводить вместо прививок. Об этом рассказал глава Сибирского отделения РАН Валентин Пармон на заседании президиума академии.

"В Институте молекулярной и клеточной биологии сделали искусственные антитела, которые позволяют вместо прививок вводить эти антитела уже готовые", цитирует его РИА "Новости".

По данным учёных, эти антитела эффективны против различных мутаций вируса.

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Напомним, помимо обычных вакцин от ковида в России есть ещё и так называемая назальная вакцина. О её разработке стало известно в октябре прошлого года. Одним из первых, кто испытал на себе препарат, стал президент РФ Владимир Путин. В начале января в России начался набор добровольцев для исследования назальной вакцины от ковида. Ожидается, что препарат поступит в гражданский оборот в течение трёх-четырёх месяцев.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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