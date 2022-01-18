В Москве начались переговоры Лаврова и главы МИД Германии Бербок

Напомним, в Москву глава ведомства Германии прибыла из Киева, где она также провела рабочую встречу и заявила о возможных мерах против "Северного потока – 2", если эскалация конфликта на Украине продолжится. Бербок подчеркнула, что немецкая сторона не намерена жертвовать территориальной целостностью Незалежной ради выстраивания диалога с РФ. При этом дипломат ранее заявляла также, что участие представителей ЕС в разных переговорных форматах с РФ очень важно для Европы.