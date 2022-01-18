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В Москве начались переговоры Лаврова и главы МИД Германии Бербок

В РФ глава немецкого ведомства прибыла из Киева, где она заявила о возможных мерах против "Северного потока – 2".

18 января, 09:20
<p>В Москве начались переговоры Лаврова и Бербок © <a href="https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/1711" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеграм-канал Марии Захаровой</a></p>

В Москве начались переговоры Лаврова и Бербок © Телеграм-канал Марии Захаровой

В Москве начались переговоры глав МИД РФ и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова опубликовала фото с места.

В Бундестаге поделились ожиданиями от визита главы МИД ФРГ Бербок в Москву

В Бундестаге поделились ожиданиями от визита главы МИД ФРГ Бербок в Москву

Напомним, в Москву глава ведомства Германии прибыла из Киева, где она также провела рабочую встречу и заявила о возможных мерах против "Северного потока – 2", если эскалация конфликта на Украине продолжится. Бербок подчеркнула, что немецкая сторона не намерена жертвовать территориальной целостностью Незалежной ради выстраивания диалога с РФ. При этом дипломат ранее заявляла также, что участие представителей ЕС в разных переговорных форматах с РФ очень важно для Европы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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