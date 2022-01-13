Без паспорта, но по ДНК: Россиян хотят учитывать с помощью биометрии Оглавление Госбанк ДНК В коммерческих целях В Госдуме прорабатывается вопрос о возможной геномной регистрации населения. Сможет ли персональная ДНК полностью заменить QR-коды, отпечатки пальцев, голоса, лица и т.д. — разбирался Лайф. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Пока россияне оценивают достоинства и недостатки возможностей Единой биометрической системы идентификации (ЕБС), основанной на образцах голоса и скан-отпечатка лица, государственные и коммерческие структуры уже внедряют следующее поколение способов сбора и хранения уникальной информации о каждом человеке, зашифрованной в его коде ДНК. Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о значительном расширении круга людей, у которых в обязательном порядке будут собирать биометрические данные, включая получение геномной информации, и развитии на её основе поисковых алгоритмов, в том числе с использованием автоматических информационных систем.

Под термином "геномная информация" в законопроекте подразумевается совокупность биометрических персональных данных, включающих кодированную информацию об определённых фрагментах дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) физического лица.

Госбанк ДНК

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На сегодняшний день в России уже действует закон № 242-ФЗ "О государственной геномной регистрации в Российской Федерации", согласно которому обязательную ДНК-регистрацию должны проходить осуждённые и подозреваемые в совершении тяжких или особо тяжких преступлений. Помимо этого, в нынешнем году ожидается принятие ряда поправок, распространяющих действие данного закона на тех, кто был подвергнут административному аресту. А ещё в стадии проработки находится законопроект "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства", который предусматривает геномную регистрацию прибывающих в РФ иностранцев. Принятие такого закона очень поддерживает Следственный комитет, который считает, что это позволит ужесточить контроль над миграционными процессами и "поставить барьер" проникновению на российский рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам — более успешно раскрывать преступления, совершённые иностранцами.

Но зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный считает, что вступление в действие анонсированных законов — это только первые шаги и геномная регистрация в конечном итоге должна будет распространяться на всех. Правда, точных сроков, когда это может произойти, депутат не назвал.

— Сейчас к законопроекту о порядке сбора и использования геномной информации проявляют интерес не только правоохранители, но и представители финансовых структур, ведь идентификация такого рода является практически стопроцентной, — пояснил Лайфу источник в Госдуме.

В коммерческих целях

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И действительно, заинтересованность в существовании более широкой биометрической базы, включающей компоненты ДНК, уже высказали представители банков, страховых компаний и даже адвокаты.

Но если руководство и высший менеджмент российских банков предпочитают затрагивать тему использования данных возможной геномной регистрации россиян только в связке с уже существующей и апробированной в РФ системой ЕБС, рассматривая потенциальные возможности как некое развитие, то, например, представители страхового бизнеса считают, что в случае принятия закона о возможности использования геномной информации и у страховщиков, и у граждан может появиться дополнительная возможность повысить безопасность своих финансов.

— На сегодня выплаты по ряду видов страхования выросли в разы. И это сразу привело к активизации различного рода мошенников, которые для неправомерного завладения деньгами используют поддельные документы, — рассказал правовой консультант страховой группы МАКС Александр. — Если бы сейчас существовал доступ к некой единой базе данных, основанной на геномной регистрации, то это сделало бы подделки бессмысленными. И при такой ситуации тарифы по страхованию возможно было бы сделать индивидуальными.

Частично с мнением представителя страховой компании согласен и адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.

— Несмотря на XXI век, сейчас всё ещё нередки случаи, когда быстрая идентификация невозможна. И даже уже принятая на вооружение ЕБС не всегда и не всех способна распознать, — утверждает Леськив. — У человека, например, может измениться и голос, и лицо в результате серьёзной травмы или заболевания. И в такой ситуации, конечно, идентификация по ДНК могла бы стать неким гарантом быстрого подтверждения личности. Правда, остаётся вопрос, как это реализовать с технической точки зрения.

Однако по поводу необходимости расширенного доступа к геномной информации есть и иное мнение.

— Помимо преимуществ от возможного использования геномной информации, следует учитывать специфику менталитета российских граждан, — считает адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. — Россияне достаточно настороженно относятся к вопросам гарантии безопасного использования их персональных данных, и, даже если думцы примут соответствующие законы, не факт, что большинство населения РФ встретит новации с одобрением.

Действительно, вопрос безопасного хранения персональных данных в значительной мере беспокоит большинство россиян. Согласно статистическим данным, опубликованным онлайн-сервисом SuperJob, в прошлом году 44% из тех, кому при разных обстоятельствах в банках или МФЦ предлагали предоставить свою биометрию, выразили однозначный отказ. Эти люди объяснили такое поведение недоверием к системе, а также опасением утечки данных и недобросовестного использования информации.

В каком виде примут поправки в законодательство об использовании геномной информации человека, скорее всего, будет очевидно уже в этом году. А вот как быстро данным законом начнут пользоваться государственные структуры и как к этому отнесутся россияне — пока не очевидно никому.

Авторы Максим Греков