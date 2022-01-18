Совместные учения российских и белорусских военных начнутся 10 февраля
В них будет задействовано несколько воинских частей Восточного военного округа ВС РФ, а также зенитно-ракетные системы и истребители.
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Российские военные начали прибывать в Белоруссию для участия в проверке сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"В соответствии с утверждённым замыслом проверки сил реагирования Союзного государства на территорию Республики Беларусь начали прибывать подразделения из состава Вооружённых сил РФ", — говорится в сообщении.
Учения получили название "Союзная решимость ‒ 2022". Ожидается, что они пройдут на территории Белоруссии с 10 по 20 февраля. Как рассказал начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Олег Воинов, до этого военные отработают вопросы оперативной передислокации и создания группировок войск на угрожаемых направлениях.
Тренировки пройдут на пяти белорусских полигонах. По словам Воинова, от России будет привлечено несколько воинских частей и подразделений Восточного военного округа. Кроме того, на территорию Белоруссии будут переброшены зенитно-ракетные системы С-400 и истребители Су-35, для которых задействуют аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.
Ранее Лайф сообщал, что в горных полигонах российской военной базы в Таджикистане начались учения, в которых принимает участие тысяча российских военнослужащих.
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