Совместные учения российских и белорусских военных начнутся 10 февраля

Российские военные начали прибывать в Белоруссию для участия в проверке сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"В соответствии с утверждённым замыслом проверки сил реагирования Союзного государства на территорию Республики Беларусь начали прибывать подразделения из состава Вооружённых сил РФ", — говорится в сообщении.

Учения получили название "Союзная решимость ‒ 2022". Ожидается, что они пройдут на территории Белоруссии с 10 по 20 февраля. Как рассказал начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Олег Воинов, до этого военные отработают вопросы оперативной передислокации и создания группировок войск на угрожаемых направлениях.

Тренировки пройдут на пяти белорусских полигонах. По словам Воинова, от России будет привлечено несколько воинских частей и подразделений Восточного военного округа. Кроме того, на территорию Белоруссии будут переброшены зенитно-ракетные системы С-400 и истребители Су-35, для которых задействуют аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.