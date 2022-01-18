"Ветераны России" обратились в Генпрокуратуру и СК с жалобой на Шендеровича

Движение "Ветераны России" обратилось к генпрокурору РФ Игорю Краснову, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с требованием возбудить против писателя и журналиста Виктора Шендеровича* уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма".

Причиной стала передача "Особое мнение" на радиостанции "Эхо Москвы" от 6 мая 2021 года, в ходе которой Шендерович и ведущий Максим Курников осмысливали роль СССР во Второй мировой войне. Эксперты "Ветеранов России" выявили в ней одобрение преступлений, установленных Нюрнбергским трибуналом, распространение заведомо ложных сведений о деятельности Советского Союза и ветеранах Великой Отечественной войны. Специалисты также обнаружили в программе неуважение к российскому обществу, сведениям о днях воинской славы и памятным датам РФ, связанным с защитой Отечества.

"Шендерович в преддверии государственного праздника 9 Мая, говоря о роли СССР в ВОВ, оценил её как "порабощение части Германии и Восточной Европы сталинским СССР и продолжением репрессивной политики внутри Советского Союза". Там же он выражает своё отношение к современным торжествам, посвящённым празднованию предстоящей годовщины ВОВ, через апелляцию к "покаянию" и приравнивание воспитания защитников Отечества к формированию убийц", — говорится в обращении на сайте "Ветеранов России".

Движение отдельно отметило, что писатель использовал слово "победобесие", говоря о Дне Победы, а "Бессмертный полк" окрестил "глумлением прежде всего над тем, кто в этой страшной войне пострадал". Активисты также направили в Роскомнадзор обращение о блокировке сайта Pobedobesie.info.

Ранее Шендерович сообщил, что решил уехать из России из-за заявления юристов компании "Конкорд" о возбуждении уголовного дела по статье "Клевета". Он заявил, что продолжит "исполнять функцию иностранного агента снаружи от родины".