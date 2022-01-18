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Составлен рейтинг городов России с самыми суровыми крещенскими морозами

Согласно прогнозам синоптиков, в этом году среди миллионников наиболее холодное 19 января ожидает Красноярск.

18 января, 10:29

Фото © Pixabay

За последние десять лет самые суровые крещенские морозы в России отмечались в Сибири. Рекорд был поставлен в Омске. Там 19 января 2016 года температура воздуха опустилась до минус 35,5 градуса. У жителей более западных регионов в этот день морозы были не такими сильными, выяснили аналитики сервиса "Яндекс.Погода".

По данным исследования, оказавшемся в распоряжении Лайфа, средняя температура в субъектах страны зависит от их географического положения. Среди городов-миллионников за последние десять лет самое холодное Крещение было в Омске, Новосибирске и Красноярске. Средняя температура там составила около минус 16 градусов. Минус 7-9 градусов было в Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Москве. На пару градусов теплее было в Петербурге и Воронеже. Замыкают рейтинг южные Волгоград и Ростов-на-Дону.

Абсолютный рекорд крещенских морозов за последние десять лет в России был зафиксирован в посёлке Тутончаны в Эвенкийском районе Красноярского края. Там 19 января 2018 года температура воздуха опустилась до минус 57,3 градуса.

"Судя по прогнозу, самым морозным городом-миллионером на Крещение в этом году будет Красноярск: здесь температура 19 января ночью будет достигать минус 17. Теплее всего будет в Санкт-Петербурге — до плюс 2. А самые суровые морозы в России ожидаются в якутском селе Оймякон, известном как один из "полюсов холода" Земли: здесь температура ночью будет достигать минус 51", — рассказал руководитель группы метеопрогнозирования Александр Ганьшин.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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