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Умер единственный в истории шестикратный обладатель Кубка европейских чемпионов Хенто

Он также является рекордсменом по числу выигранных трофеев в составе мадридского "Реала".

18 января, 10:17
<p>Фото © <a href="https://www.realmadrid.com/noticias/2022/01/18/gento-el-unico-jugador-de-la-historia-con-seis-copas-de-europa" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Real Madrid</a></p>

Фото © Real Madrid

Единственный в истории шестикратный победитель Кубка европейских чемпионов, легенда мадридского "Реала" Франсиско Хенто умер на 89-м году жизни.

"Футбольный клуб "Реал", его президент и совет директоров глубоко сожалеют о смерти Франсиско Хенто — почётного президента "Реала", одной из величайших легенд мадридского клуба и всего мирового футбола", — говорится в сообщении пресс-службы "сливочных".

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Помимо того, что Хенто — единственный в истории шестикратный победитель Кубка европейских чемпионов, он также является рекордсменом мадридского "Реала" по числу выигранных титулов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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