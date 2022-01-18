Умер единственный в истории шестикратный обладатель Кубка европейских чемпионов Хенто
Он также является рекордсменом по числу выигранных трофеев в составе мадридского "Реала".
Фото © Real Madrid
Единственный в истории шестикратный победитель Кубка европейских чемпионов, легенда мадридского "Реала" Франсиско Хенто умер на 89-м году жизни.
"Футбольный клуб "Реал", его президент и совет директоров глубоко сожалеют о смерти Франсиско Хенто — почётного президента "Реала", одной из величайших легенд мадридского клуба и всего мирового футбола", — говорится в сообщении пресс-службы "сливочных".
Помимо того, что Хенто — единственный в истории шестикратный победитель Кубка европейских чемпионов, он также является рекордсменом мадридского "Реала" по числу выигранных титулов.
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