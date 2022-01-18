Умер единственный в истории шестикратный обладатель Кубка европейских чемпионов Хенто

Единственный в истории шестикратный победитель Кубка европейских чемпионов, легенда мадридского "Реала" Франсиско Хенто умер на 89-м году жизни.

"Футбольный клуб "Реал", его президент и совет директоров глубоко сожалеют о смерти Франсиско Хенто — почётного президента "Реала", одной из величайших легенд мадридского клуба и всего мирового футбола", — говорится в сообщении пресс-службы "сливочных".