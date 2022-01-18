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Ректор МГУ пообещал, что вуз сделает всё для достойного обучения вундеркинда Тепляковой

Он подчеркнул, что такой уникальный случай может заинтересовать психологов, но предупредил о необходимости проявления осторожности в процессе образования девочки.

18 января, 10:25
<p>Алиса Теплякова.<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Фото © <a href="https://reestrrekordov.ru/osvoenie-programmy-11-klassov-v-naimenshem-vozraste/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">reestrrekordov.ru</a></p>

Алиса Теплякова. Фото © reestrrekordov.ru

Девятилетняя студентка психфака МГУ Алиса Теплякова находится в непростой ситуации, но вуз будет делать всё для её достойного обучения, поделился своей позицией ректор университета Виктор Садовничий на пресс-конференции.

"Алиса — это уникальный случай, девочка, безусловно, находится в непростой ситуации, она ещё ребёнок. Моя позиция — сделать всё, чтобы достойно обучить эту девочку. Будем всё делать, и преподаватели стараются. Важно, чтобы у неё хватило сил и здоровья. Будем продолжать эту работу", — заявил Садовничий. Ректор добавил, что такой уникальный случай может представлять интерес для психологов, однако подчеркнул, что в обучении девочки нужно проявлять крайнюю осторожность.

Ранее Лайф писал о том, что в конце декабря в вузе произошёл скандал. Отец девочки-вундеркинда напал на завкафедрой прямо в здании учебного заведения. Он посчитал оценку дочери на экзамене заниженной, а отношение педагогов — предвзятым. В вузе пообещали обеспечить комфортное пребывание девочки в стенах учреждения, однако рассказали о трудностях Алисы Тепляковой с обучением.

Девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова сдала два экзамена из четырёх

Девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова сдала два экзамена из четырёх

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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