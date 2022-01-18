Глава СВР Нарышкин сравнил происходящее на Украине с террором времён Гитлера

Директор Службы внешней разведки России (СВР), председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин сравнил события на Украине с террором времён фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом он заявил на открытии выставки "Нарушения прав человека на Украине (2017–2020)" в Москве.

"После кровавого государственного переворота 2014 года украинской элитой, верхушкой и националистами была развязана настоящая гражданская война, и вот уже в течение семи лет в Донбассе гибнут мирные люди. А те, кто убивает, и те, кто отдаёт приказы убивать, вдохновляются образом Украины как "анти-России", — сказал Сергей Нарышкин.

По его словам, лицо этой "анти-России" "поистине ужасно": "антигуманное, коррупционно-олигархическое и по сути своей глубоко антиукраинское", "настоящая диктатура". При этом Нарышкин поделился, что временами его не покидает ощущение, будто машина времени переносит в страшные годы гитлеровской оккупации, когда на советских территориях, а также на территории советской Украины уничтожались мирные граждане. Они страдали от угнетения со стороны фашистских карателей и их пособников, отметил он.