Глава СВР Нарышкин заявил о заинтересованности России в добрососедстве с Украиной

Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил о максимальной заинтересованности Москвы в интенсивных и взаимовыгодных отношениях с Киевом.

"Современная Россия сделала очень многое, чтобы Украина состоялась как независимое государство. И мы, конечно, максимально заинтересованы в добрососедстве с ней, в настолько тесных, интенсивных и взаимовыгодных отношениях, какие только возможны между двумя частями одного народа", — отметил он в ходе круглого стола по вопросам изучения истории Украины.