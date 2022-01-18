Глава СВР Нарышкин заявил о заинтересованности России в добрососедстве с Украиной
Он выразил убеждённость в том, что жители двух стран являются двумя частями одного народа.
Сергей Нарышкин. Фото © Kremlin.ru
Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил о максимальной заинтересованности Москвы в интенсивных и взаимовыгодных отношениях с Киевом.
"Современная Россия сделала очень многое, чтобы Украина состоялась как независимое государство. И мы, конечно, максимально заинтересованы в добрососедстве с ней, в настолько тесных, интенсивных и взаимовыгодных отношениях, какие только возможны между двумя частями одного народа", — отметил он в ходе круглого стола по вопросам изучения истории Украины.
Ранее российский лидер Владимир Путин назвал большой бедой возникшую между Россией и Украиной стену. Глава государства указал, что это результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву единства двух стран. По его оценке, при сохранении экономических связей между Москвой и Киевом положительный эффект для Незалежной исчислялся бы десятками миллиардов долларов.
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