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Глава СВР Нарышкин заявил о заинтересованности России в добрососедстве с Украиной

Он выразил убеждённость в том, что жители двух стран являются двумя частями одного народа.

18 января, 07:38
<p>Сергей Нарышкин. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/62842/photos/63335" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Сергей Нарышкин. Фото © Kremlin.ru

Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил о максимальной заинтересованности Москвы в интенсивных и взаимовыгодных отношениях с Киевом.

"Современная Россия сделала очень многое, чтобы Украина состоялась как независимое государство. И мы, конечно, максимально заинтересованы в добрососедстве с ней, в настолько тесных, интенсивных и взаимовыгодных отношениях, какие только возможны между двумя частями одного народа", — отметил он в ходе круглого стола по вопросам изучения истории Украины.

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Ранее российский лидер Владимир Путин назвал большой бедой возникшую между Россией и Украиной стену. Глава государства указал, что это результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву единства двух стран. По его оценке, при сохранении экономических связей между Москвой и Киевом положительный эффект для Незалежной исчислялся бы десятками миллиардов долларов.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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