В Казахстане после массовых беспорядков арестовали 695 человек
Больше всего уголовных дел было заведено в связи с совершением террористических актов.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
В Казахстане правоохранители арестовали 695 человек в ходе расследования уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками. Также после этих событий было заведено и рассмотрено судом 8354 административных дела, сообщил старший помощник генерального прокурора республики Азамат Саргазин.
По его словам, 44 уголовных дела завели в связи с актами терроризма, 15 — по фактам убийств, ещё шесть — по фактам пропаганды и призывов к захвату власти. В ходе расследования было задержано 780 подозреваемых, из них арестовано 695.
"Судами рассмотрено 8354 административных дела, связанных с этими событиями [беспорядками]. Суды и прокуроры учитывают смягчающие обстоятельства и раскаяние виновных лиц. 3337 были лишь предупреждены без применения к ним взыскания в виде арестов и штрафов. По 1653 делам судом применён штраф. Сейчас 1002 лица пребывают под арестом", — добавил Саргазин.
Напомним, 2 января в Казахстане начались массовые протесты, которые переросли в погромы. ОДКБ направила миротворческие силы на поддержание порядка в стране. 13 января миссия успешно завершилась. В ходе протестов в стране погибло не менее 225 человек. Ранее Лайф писал, что после погромов в Казахстане в руках радикалов может оказаться биологическое оружие. Где и как могут использовать материалы, похищенные из разгромленной американской лаборатории в Алма-Ате, и кто предотвратит возможные теракты — неизвестно.
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