В Казахстане после массовых беспорядков арестовали 695 человек

В Казахстане правоохранители арестовали 695 человек в ходе расследования уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками. Также после этих событий было заведено и рассмотрено судом 8354 административных дела, сообщил старший помощник генерального прокурора республики Азамат Саргазин.

По его словам, 44 уголовных дела завели в связи с актами терроризма, 15 — по фактам убийств, ещё шесть — по фактам пропаганды и призывов к захвату власти. В ходе расследования было задержано 780 подозреваемых, из них арестовано 695.

"Судами рассмотрено 8354 административных дела, связанных с этими событиями [беспорядками]. Суды и прокуроры учитывают смягчающие обстоятельства и раскаяние виновных лиц. 3337 были лишь предупреждены без применения к ним взыскания в виде арестов и штрафов. По 1653 делам судом применён штраф. Сейчас 1002 лица пребывают под арестом", — добавил Саргазин.