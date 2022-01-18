Учёные: Заражение "омикроном" не защищает непривитых от других штаммов ковида
Американские биологи пытались выяснить, приведёт ли распространение новой мутации к развитию коллективного иммунитета от всех вариаций инфекции.
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Группа американских учёных под руководством нобелевского лауреата и профессора Университета Калифорнии в Беркли Дженнифер Дудны выяснила, что заражение "омикроном" не способствует развитию иммунитета, защищающего от других вариаций коронавируса, в случае если пациент в прошлом не болел ковидом или не получал прививку от этой надоевшей всем инфекции.
На фоне возникновения дельта- и омикрон-штамма коронавируса возникли опасения, что в ближайшее время могут появиться новые версии вируса, стойкие к действию вакцин и антител переболевших людей, а власти многих стран мира даже задумались о ревакцинации населения, эффективность которой ещё предстоит оценить учёным. А вот американские биологи заинтересовалась другой стороной этой проблемы — приведёт ли распространение штамма "омикрон" к развитию коллективного иммунитета от всех вариаций коронавируса.
"Сверхбыстрое распространение штамма "омикрон" заставило учёных спорить о том, приведёт ли это к иммунизации населения Земли от других вариаций коронавируса. Наши опыты на мышах показали, что это произойдёт лишь в том случае, если пациенты в прошлом уже переносили инфекцию или были привиты вакциной от COVID-19", — поделились выводами исследователи, слова которых приводятся в статье в электронной библиотеке medRxiv.
Напомним, сейчас отмечается подъём заболеваемости из-за нового варианта ковида — "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря. В Институте показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) пришли к выводу, что пик заболеваемости "омикроном" в РФ придётся на 22 января.
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