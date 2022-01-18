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Вирусолог Нетёсов раскритиковал использование "омикрона" в качестве "живой вакцины"

О непредсказуемости исхода таких экспериментов ранее предупреждали и другие учёные.

18 января, 09:35

Фото © Pixabay

Завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов раскритиковал идеи антипрививочников о том, что для получения антител к ковиду нужно заболеть "омикроном" и перенести его в лёгкой форме. По мнению профессора, советовать людям использовать "живую вакцину" в ситуации с коронавирусом — это огромная глупость, о которой говорил ещё физик Альберт Эйнштейн.

"Пусть они сначала нормальной вакциной вакцинируются, а потом уже ставят на себе эксперименты. Эйнштейн когда-то сказал, что есть две бесконечные вещи в этом мире — это Вселенная и человеческая глупость, но потом подумал и сказал, что насчёт Вселенной не очень уверен. Надо всё-таки разумнее себя вести", сказал профессор RT.

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Ранее врач Алексей Водовозов рассказал, кому не грозят постковидные осложнения при "омикроне". По его словам, коронавирус провоцирует в организме повышение аутоантител, которые вызывают различные патологии, поражают суставы, почки и прочие органы.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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