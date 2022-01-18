Нарколог Шуров описал единственный допустимый способ употребления алкоголя во время купаний на Крещение

Единственный допустимый способ употребления алкоголя во время крещенских купаний — это наружный, в виде обтирания и примочек для разогрева. Об этом в беседе с Лайфом рассказал нарколог Василий Шуров. Во всех остальных случаях спиртное несовместимо с перепадом температур и "окунанием" в прорубь, говорит эксперт.

"Алкоголь действует в две фазы: вначале он расширяет сосуды и тебе действительно становится тепло, но во второй фазе сосуды резко спазмируются, нарушается координация. И если это большой холод или ледяная вода, то вероятность переохлаждения и даже рефлекторной остановки сердца существенно выше", — отмечает нарколог.

Но даже после купания употребление алкоголя создаёт дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а для людей, у которых есть зависимость, первая доза может стать стартовой, после которой многие просто получат повод уйти в запой, рассуждает собеседник Лайфа. К слову, есть и другие факторы риска.

"Сейчас у нас идёт новая волна [заболеваемости коронавирусом], и все эти приключения с массовыми скоплениями людей, с переохлаждением, с употреблением алкоголя — я, как врач, категорически против. К слову, больше всего проблем со здоровьем у нас после постов, когда люди начинают пить, объедаться и все попадают в хирургию", — заключил эксперт.