Режиссёра Аллу Сурикову выписывают из больницы
Она рассказала Лайфу, что сейчас чувствует себя хорошо.
Режиссёр Алла Сурикова. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Режиссёра и народную артистку России Аллу Сурикову сегодня выписывают из больницы. Об этом родоначальница жанра "вестерн" в советском кино сообщила Лайфу.
"Сегодня меня выписывают. Ну, соответственно, и самочувствие у меня хорошее", — сообщила режиссёр.
Напомним, несколько дней назад Mash сообщил, что в Москве экстренно госпитализировали Аллу Сурикову, у которой якобы выявили коронавирус. По данным телеграм-канала, она пожаловалась врачам на кашель и высокую температуру. Режиссёра "Человека с бульвара Капуцинов" увезли в больницу, анализы показали сильное воспаление.
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