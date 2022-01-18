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Режиссёра Аллу Сурикову выписывают из больницы

Она рассказала Лайфу, что сейчас чувствует себя хорошо.

18 января, 09:48
<p>Режиссёр Алла Сурикова. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Режиссёр Алла Сурикова. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Режиссёра и народную артистку России Аллу Сурикову сегодня выписывают из больницы. Об этом родоначальница жанра "вестерн" в советском кино сообщила Лайфу.

"Сегодня меня выписывают. Ну, соответственно, и самочувствие у меня хорошее", — сообщила режиссёр.

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Напомним, несколько дней назад Mash сообщил, что в Москве экстренно госпитализировали Аллу Сурикову, у которой якобы выявили коронавирус. По данным телеграм-канала, она пожаловалась врачам на кашель и высокую температуру. Режиссёра "Человека с бульвара Капуцинов" увезли в больницу, анализы показали сильное воспаление.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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