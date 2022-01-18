Режиссёра Аллу Сурикову выписывают из больницы

Режиссёра и народную артистку России Аллу Сурикову сегодня выписывают из больницы. Об этом родоначальница жанра "вестерн" в советском кино сообщила Лайфу.

"Сегодня меня выписывают. Ну, соответственно, и самочувствие у меня хорошее", — сообщила режиссёр.