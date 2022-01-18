Эндокринолог Жиляев назвал три ошибки, которые приводят к повторному набору веса
По словам врача, лучший мотиватор — это фотография до диеты, которая будет отбивать желание бросить тренировки и правильное питание.
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Похудение может сыграть с человеком злую шутку. Стоит расслабиться и похвалить себя за успехи в приведении тела в порядок, как вес возвращается. Об ошибках, которые допускают похудевшие, но склонные к полноте люди, рассказал врач-эндокринолог Виктор Жиляев в эфире передачи "Доктор 24".
Как утверждает эксперт, у большинства сбросивших вес начинается эйфория от достигнутых результатов. В итоге человек перестаёт соблюдать программу диет и тренировок — и килограммы возвращаются. А ведь правильное питание должно стать образом жизни, а не разовой акцией.
"В этом случае хорошим мотиватором может выступить ваша фотография до похудения, поскольку вы уже можете заметить разницу "до" и "после", — посоветовал Жиляев.
Если диета надоела, то можно пересмотреть её и постараться найти новый баланс полезности продуктов и их вкуса. Но только не возвращаться к прежней калорийности еды, предостерёг врач. И, конечно, третья ошибка заключается в том, что многие люди после похудения перестают отдавать процессу употребления еды должное внимание. Врач советует жевать медленно, наслаждаться процессом, не отвлекаться на другие занятия.
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