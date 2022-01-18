"Медина достаточно универсальный футболист, может играть на позиции правого полузащитника, вингера, инсайда, а также слева или вторым нападающим. Но основная позиция — правый полузащитник, причём с неплохим ударом, может исполнять стандарты. Ждём от него хорошей игры. Чемпионат России отличается от MLS, но надеюсь, получится адаптироваться довольно быстро. Я с ним уже поговорил, неплохой парень, у нас других не бывает", — заявил Березуцкий.