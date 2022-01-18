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"Неплохой парень": Алексей Березуцкий надеется на быструю адаптацию новичка ЦСКА Медины

Экс-футболист "Нью-Йорк Сити" стал игроком армейцев 17 января, перейдя на правах свободного агента.

18 января, 09:38

Фото © ПФК ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий в беседе с клубной пресс-службой выразил надежду, что новичок команды Хесус Медина сможет быстро адаптироваться в стане красно-синих.

"Медина достаточно универсальный футболист, может играть на позиции правого полузащитника, вингера, инсайда, а также слева или вторым нападающим. Но основная позиция — правый полузащитник, причём с неплохим ударом, может исполнять стандарты. Ждём от него хорошей игры. Чемпионат России отличается от MLS, но надеюсь, получится адаптироваться довольно быстро. Я с ним уже поговорил, неплохой парень, у нас других не бывает", — заявил Березуцкий.

ЦСКА объявил о переходе полузащитника сборной Парагвая Медины

ЦСКА объявил о переходе полузащитника сборной Парагвая Медины

Ранее Лайф сообщал, что полузащитник сборной Парагвая Хесус Медина стал игроком московского ЦСКА, перейдя в столичный клуб на правах свободного агента. До этого он выступал в составе "Нью-Йорк Сити".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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