"Неплохой парень": Алексей Березуцкий надеется на быструю адаптацию новичка ЦСКА Медины
Экс-футболист "Нью-Йорк Сити" стал игроком армейцев 17 января, перейдя на правах свободного агента.
Фото © ПФК ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий в беседе с клубной пресс-службой выразил надежду, что новичок команды Хесус Медина сможет быстро адаптироваться в стане красно-синих.
"Медина достаточно универсальный футболист, может играть на позиции правого полузащитника, вингера, инсайда, а также слева или вторым нападающим. Но основная позиция — правый полузащитник, причём с неплохим ударом, может исполнять стандарты. Ждём от него хорошей игры. Чемпионат России отличается от MLS, но надеюсь, получится адаптироваться довольно быстро. Я с ним уже поговорил, неплохой парень, у нас других не бывает", — заявил Березуцкий.
Ранее Лайф сообщал, что полузащитник сборной Парагвая Хесус Медина стал игроком московского ЦСКА, перейдя в столичный клуб на правах свободного агента. До этого он выступал в составе "Нью-Йорк Сити".
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