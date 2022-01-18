В Казахстане кинологу вернули похищенную во время беспорядков собаку. Видео © Telegram / Sputnik Казахстан

Во время массовых беспорядков в Казахстане бандиты похитили у одного из силовиков служебную собаку. Разбойник забрал её себе и оставил охранять участок, сообщает телеграм-канал "Sputnik Казахстан".

Инцидент произошёл 5 января, когда погромы достигли своего пика. Как рассказал сам ефрейтор Рустамбек Байхарашев, бандиты ударили его по голове и отобрали собаку по кличке Найтс. Однако силовик запомнил приметы преступника и, когда пришёл в себя, сразу же детально описал мужчину.

Спустя время бандита удалось найти, и сегодня его задержали в Алма-Атинской области. Приехавшие на место сотрудники обнаружили пса в частном доме. Из него сделали сторожевую собаку, которая на привязи охраняла участок. Преступник признал свою вину, однако не смог объяснить, зачем совершил такой поступок.

Собаку же вернули кинологу, который служит в паре с Найтсом около года. По словам силовика, пёс очень добрый, дисциплинированный и умный, всё понимает.