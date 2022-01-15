5 реальных историй о собаках, которые спасали жизнь своим хозяевам

В декабре писательница Келли Эндрю из Бостона, США, поделилась удивительной историей, как домашний пёс Генри спас жизнь её новорождённой дочери. Посреди ночи питомец начал изо всех сил рваться в детскую комнату. Девушка уже была готова наругать питомца за то, что он всех разбудил, но тут она заметила, что пёс кинулся к малышке, а она... не дышит. Благодаря помощи собаки и быстрой реакции молодой мамы ребёнка удалось спасти, и теперь Генри — местный герой.

Фото © Twitter / KayAyDrew

Когда Келли поделилась историей в своём твиттере, публикация тут же завирусилась. Но самое интересное началось в комментариях под постом. Пользователи соцсети начали рассказывать свои случаи о том, как уже их кошки и собаки совершали подвиги, спасая жизни.

"Удивительно! Напомнило мне о том случае, когда моя мама уснула с включённым газом. Её разбудил наш пёс Роки, который обычно очень тихий и послушный. Он зашёл на ковёр, хотя ему запрещено на него вставать, и начал лаять, пока не разбудил маму. Весь дом мог бы сгореть, если бы не он. Наш хвостатый герой!" — lmaoooooooo123.

Фото © Twitter / lmaoooooooo123

"Я решила завести собаку для компании, потому что живу одна. Охранять меня не нужно было, но у Профессора было своё мнение на этот счёт. Однажды ночью он с лаем выскочил из постели и побежал к входной двери. Только через несколько мгновений я поняла, что снаружи кто-то пытается взломать мой замок. Грабитель услышал лай пёсика и убежал", — trollprincess.

Фото © Twitter / trollprincess

"Оказалось, у меня аллергия на мелатонин. Но когда я впервые его приняла, я об этом ещё не знала. У меня начался довольно серьёзный аллергический приступ. Мой маленький йорк понял, что что-то не так, и разбудил мою маму. Спаситель!" — rebeccamaye.

Фото © Twitter / rebeccamaye

"Однажды эта малышка начала не переставая лаять в два часа ночи. Я несколько раз просила её замолчать, но она всё не унималась. В итоге я встала, чтобы её успокоить, и случайно заметила в окне, что горит дом нашей соседки. Я тут же позвонила в службу спасения, а собаке дала кучу вкусняшек", — yansquared.