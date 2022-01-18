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Meta оспорила оборотный штраф почти в 2 миллиарда рублей

Дата рассмотрения полученной жалобы судом ещё не назначена.

18 января, 10:12

Фото © Shutterstock

Американская компания Meta Platforms (Facebook) оспорила назначение ей оборотного штрафа в России. Об этом 18 января сообщает Таганский районный суд Москвы, куда поступила соответствующая жалоба от интернет-гиганта.

"На постановление мирового судьи <…> поступила жалоба от представителя Meta Platforms Inc Володина О.И. О дате рассмотрения указанной жалобы в судебном заседании будет сообщено дополнительно", — отмечается в сообщении инстанции.

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Наложенные Россией оборотные штрафы на Google и Meta составили 5% от их годового дохода

Напомним, что речь идёт об оборотном штрафе почти в два миллиарда рублей (1 990 984 950 рублей 05 копеек), который 24 декабря мировой суд в Москве наложил на Meta за неудаление запрещённой в РФ информации. Тогда же инстанция постановила оштрафовать компанию Google на 7,2 миллиарда рублей по аналогичной статье.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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