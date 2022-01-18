Meta оспорила оборотный штраф почти в 2 миллиарда рублей

Американская компания Meta Platforms (Facebook) оспорила назначение ей оборотного штрафа в России. Об этом 18 января сообщает Таганский районный суд Москвы, куда поступила соответствующая жалоба от интернет-гиганта.

"На постановление мирового судьи <…> поступила жалоба от представителя Meta Platforms Inc Володина О.И. О дате рассмотрения указанной жалобы в судебном заседании будет сообщено дополнительно" , — отмечается в сообщении инстанции.

Напомним, что речь идёт об оборотном штрафе почти в два миллиарда рублей (1 990 984 950 рублей 05 копеек), который 24 декабря мировой суд в Москве наложил на Meta за неудаление запрещённой в РФ информации. Тогда же инстанция постановила оштрафовать компанию Google на 7,2 миллиарда рублей по аналогичной статье.