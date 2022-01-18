Эдвард Бил перед судом рассказал о трудностях после рождения второго ребёнка © LIFE

Сегодня суд в Москве пересматривает дело пранкера Эдварда Била, который устроил ДТП в центре Москвы. В разговоре с журналистами блогер признался, что сегодняшнее заседание носит воспитательные цели.

Пранкер продемонстрировал специальный прибор, с помощью которого ФСИН отслеживает его перемещения. Как пояснил Бил, если он отходит от дома слишком далеко, то получает предупреждение. Два таких нарушения — "путёвка" в СИЗО, объяснил он. Кроме того, блогер пожаловался, что сейчас ему стало тяжелее из-за рождения второго ребёнка, но признался, что это и есть цена, которую он "заплатил за свои выходки".

"Я назвал его Оскар. Оскар Эдуардович. Ему сейчас три недели. Сын — это другое. Сын — это уже чуть посерьёзнее. И дочка — это круто, но это больше мамина дочка. А сын — он родился, и я ещё больше поднапрягся, ещё больше за голову взялся", — рассказал пранкер.