Эдвард Бил перед судом рассказал о трудностях после рождения второго ребёнка
При этом блогер признался, что понимает желание прокуратуры изменить его приговор, потому что "нужно отвечать за свои поступки".
Эдвард Бил перед судом рассказал о трудностях после рождения второго ребёнка © LIFE
Сегодня суд в Москве пересматривает дело пранкера Эдварда Била, который устроил ДТП в центре Москвы. В разговоре с журналистами блогер признался, что сегодняшнее заседание носит воспитательные цели.
Пранкер продемонстрировал специальный прибор, с помощью которого ФСИН отслеживает его перемещения. Как пояснил Бил, если он отходит от дома слишком далеко, то получает предупреждение. Два таких нарушения — "путёвка" в СИЗО, объяснил он. Кроме того, блогер пожаловался, что сейчас ему стало тяжелее из-за рождения второго ребёнка, но признался, что это и есть цена, которую он "заплатил за свои выходки".
"Я назвал его Оскар. Оскар Эдуардович. Ему сейчас три недели. Сын — это другое. Сын — это уже чуть посерьёзнее. И дочка — это круто, но это больше мамина дочка. А сын — он родился, и я ещё больше поднапрягся, ещё больше за голову взялся", — рассказал пранкер.
При этом Эдвард Бил подчеркнул, что солидарен с прокуратурой, которая хочет изменить его приговор. По словам блогера, за свои поступки нужно нести ответственность.
Напомним, пранкер стал широко известен после ДТП с его участием, которое произошло в Москве 1 апреля. Блогер на "ауди" выехал на встречку, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В одном из них находилась сотрудница аппарата Госдумы, которую в тяжёлом состоянии доставили в больницу. В результате Пресненский суд Москвы приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы, лишив его водительских прав на три года. Лайф выяснил сумму компенсации, которую Бил выплатил пострадавшей в ДТП.
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