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Опубликовано 18 января 2022, 13:33

Володин обвинил НАТО в стремлении оккупировать Украину

Спикер Госдумы Вячеслав Володин © ТАСС / Новодережкин Антон

Спикер Госдумы Вячеслав Володин © ТАСС / Новодережкин Антон

По его словам, военный блок уже направил туда советников и теперь ищет повод ввести войска.

Попытки распространить слухи о готовящемся "вторжении" России на Украину могут говорить о подготовке Североатлантического альянса к продвижению на украинскую территорию. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Всё это можно расценивать как информационную подготовку к продвижению НАТО на украинскую территорию. Их советники уже там, инструкторы там, а сейчас они думают, как им обосновать ввод войск", — заявил Володин, добавив, что, другими словами, "НАТО стремится оккупировать Украину".

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Песков обвинил НАТО в "постепенном вторжении" на Украину

Ранее западные СМИ сообщали, что Минобороны Канады направило на Украину отряд сил специального назначения из-за опасений по поводу обострения ситуации на российско-украинской границе. В свою очередь, Вооружённые силы Великобритании представили правительству план на случай российской агрессии по отношению к Украине. Вместе с тем и МИД РФ, и сам президент не раз подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать. Более того, Владимир Путин называл алармистскими заявления о "планах" РФ вторгнуться в Незалежную.

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Роман Имполитов
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