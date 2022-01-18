Володин обвинил НАТО в стремлении оккупировать Украину
Спикер Госдумы Вячеслав Володин © ТАСС / Новодережкин Антон
По его словам, военный блок уже направил туда советников и теперь ищет повод ввести войска.
Попытки распространить слухи о готовящемся "вторжении" России на Украину могут говорить о подготовке Североатлантического альянса к продвижению на украинскую территорию. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Всё это можно расценивать как информационную подготовку к продвижению НАТО на украинскую территорию. Их советники уже там, инструкторы там, а сейчас они думают, как им обосновать ввод войск", — заявил Володин, добавив, что, другими словами, "НАТО стремится оккупировать Украину".
Ранее западные СМИ сообщали, что Минобороны Канады направило на Украину отряд сил специального назначения из-за опасений по поводу обострения ситуации на российско-украинской границе. В свою очередь, Вооружённые силы Великобритании представили правительству план на случай российской агрессии по отношению к Украине. Вместе с тем и МИД РФ, и сам президент не раз подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать. Более того, Владимир Путин называл алармистскими заявления о "планах" РФ вторгнуться в Незалежную.