Володин обвинил НАТО в стремлении оккупировать Украину

По его словам, военный блок уже направил туда советников и теперь ищет повод ввести войска.

Попытки распространить слухи о готовящемся "вторжении" России на Украину могут говорить о подготовке Североатлантического альянса к продвижению на украинскую территорию. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Всё это можно расценивать как информационную подготовку к продвижению НАТО на украинскую территорию. Их советники уже там, инструкторы там, а сейчас они думают, как им обосновать ввод войск", — заявил Володин, добавив, что, другими словами, "НАТО стремится оккупировать Украину".