Песков опроверг вероятность введения локдауна из-за "омикрона" по всей России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле вопрос введения локдауна на территории всей страны из-за распространяющегося штамма коронавируса "омикрон" не обсуждается.

"Никаких локдаунов в масштабах всей страны не обсуждается. Что касается введения отдельных элементов ограничений, локдауна на региональном уровне, это может иметь место, основываясь на особых полномочиях, которые есть у региональных руководителей", — объяснил журналистам официальный представитель Кремля.