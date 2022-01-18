Песков опроверг вероятность введения локдауна из-за "омикрона" по всей России
Внедрять на федеральном уровне строгие карантинные меры не планируется, такое возможно только в отдельных регионах, подчеркнул он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле вопрос введения локдауна на территории всей страны из-за распространяющегося штамма коронавируса "омикрон" не обсуждается.
"Никаких локдаунов в масштабах всей страны не обсуждается. Что касается введения отдельных элементов ограничений, локдауна на региональном уровне, это может иметь место, основываясь на особых полномочиях, которые есть у региональных руководителей", — объяснил журналистам официальный представитель Кремля.
Ранее в ходе заседания с членами правительства 12 января президент России Владимир Путин предупредил, что у страны есть всего пара недель на подготовку к новой волне ковида. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рост случаев коронавируса в РФ может достигнуть 100 тысяч в день.
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