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Песков опроверг вероятность введения локдауна из-за "омикрона" по всей России

Внедрять на федеральном уровне строгие карантинные меры не планируется, такое возможно только в отдельных регионах, подчеркнул он.

18 января, 10:40
<p>Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/64671/photos/64994" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле вопрос введения локдауна на территории всей страны из-за распространяющегося штамма коронавируса "омикрон" не обсуждается.

"Никаких локдаунов в масштабах всей страны не обсуждается. Что касается введения отдельных элементов ограничений, локдауна на региональном уровне, это может иметь место, основываясь на особых полномочиях, которые есть у региональных руководителей", — объяснил журналистам официальный представитель Кремля.

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Депутат Госдумы Хубезов исключил введение жёсткого локдауна в России из-за "омикрона"

Ранее в ходе заседания с членами правительства 12 января президент России Владимир Путин предупредил, что у страны есть всего пара недель на подготовку к новой волне ковида. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рост случаев коронавируса в РФ может достигнуть 100 тысяч в день.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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