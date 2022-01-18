Путин во время визита в Пекин проинформирует Си Цзиньпина о переговорах по гарантиям безопасности
В Кремле сообщили, что Россия и Китай находятся в постоянном обмене мнениями по наиболее актуальным вопросам. И переговоры с представителями США и НАТО не станут исключением.
Президент Владимир Путин с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в ходе предстоящего визита в Пекин проинформирует лидера КНР Си Цзиньпина о ходе переговоров по гарантиям безопасности с США и НАТО. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"До сих пор о каких-то скоординированных действиях [Москвы и Пекина по гарантиям безопасности] речи не шло", — уточнил он.
По словам Пескова, в силу тесных партнёрских отношений Россия и Китай находятся в постоянном обмене информацией и мнениями по наиболее актуальным международным вопросам. Переговоры с представителями США и НАТО — не исключение.
"Поэтому, президент Путин наверняка проинформирует председателя Си Цзиньпина о том, что происходит в этой области", — добавил представитель Кремля.
Ранее стало известно, что Владимир Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит Пекин 4 февраля, в день открытия Олимпийских игр, и в этот же день состоятся полноформатные переговоры на высшем уровне.
Напомним, что 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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