Путин во время визита в Пекин проинформирует Си Цзиньпина о переговорах по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин в ходе предстоящего визита в Пекин проинформирует лидера КНР Си Цзиньпина о ходе переговоров по гарантиям безопасности с США и НАТО. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"До сих пор о каких-то скоординированных действиях [Москвы и Пекина по гарантиям безопасности] речи не шло", — уточнил он.

По словам Пескова, в силу тесных партнёрских отношений Россия и Китай находятся в постоянном обмене информацией и мнениями по наиболее актуальным международным вопросам. Переговоры с представителями США и НАТО — не исключение.

"Поэтому, президент Путин наверняка проинформирует председателя Си Цзиньпина о том, что происходит в этой области", — добавил представитель Кремля.