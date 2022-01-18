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Регион
Опубликовано 18 января 2022, 10:51

Песков рассказал о подготовке к посланию Путина Федеральному собранию

Годом до этого президент выступил с обращением к парламенту в апреле, посвятив его прежде всего развитию социальной сферы.

Дата оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена, но работа по подготовке ведётся. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Подготовка ведётся, точных дат пока нет", — сказал представитель Кремля.

Песков рассказал, когда состоится послание Путина Федеральному собранию
Песков рассказал, когда состоится послание Путина Федеральному собранию

Напомним, в прошлом году Послание Федеральному собранию состоялось в апреле. Главным образом оно было посвящено развитию социальной сферы: новым мерам поддержки семей с детьми, улучшению демографии. Был послан и чёткий сигнал позволяющему себе агрессию против России Западу: за красную черту лучше не переходить, а где она проходит — решать самой России.

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © kremlin.ru

Александр Юнашев
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