Песков рассказал о подготовке к посланию Путина Федеральному собранию

Годом до этого президент выступил с обращением к парламенту в апреле, посвятив его прежде всего развитию социальной сферы.

Дата оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена, но работа по подготовке ведётся. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, в прошлом году Послание Федеральному собранию состоялось в апреле. Главным образом оно было посвящено развитию социальной сферы: новым мерам поддержки семей с детьми, улучшению демографии. Был послан и чёткий сигнал позволяющему себе агрессию против России Западу: за красную черту лучше не переходить, а где она проходит — решать самой России.