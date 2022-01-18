Музыкант Градский сделал Коташенко официальной наследницей за 2 недели до своей смерти
По словам знакомых, артист принял такое решение, чтобы расставить все точки над "i" и выразить жене свою благодарность.
Александр Градский с супругой Мариной. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов
Марина Коташенко, с которой покойный музыкант Александр Градский прожил в гражданском браке 17 лет и завёл двоих детей, стала законной наследницей певца за две недели до его смерти.
"За две недели до кончины Градский сам позвонил в загс и попросил устроить срочную выездную церемонию бракосочетания прямо у себя дома. Он уже плохо себя чувствовал, не вставал, плохо говорил. И, наверное, понимал, что ему недолго осталось. Чувствовал. И это было его мужское решение — жениться, сделать Марину своей официальной наследницей, оставить вдовой, а не просто сожительницей", — рассказали изданию "Стархит" в окружении артиста.
По словам знакомых, музыкант не задумывался всерьёз о четвёртом браке, так как и без штампа в паспорте обеспечивал свою гражданскую жену и общих детей. Однако перед своей смертью Градский решил расставить все точки над "i" и выразить Коташенко свою благодарность за проведённые вместе годы. В середине ноября они расписались, никакого торжества из-за состояния жениха не последовало.
"Опытный человек": Друг Градского Караулов заявил, что знает организатора ограбления Марины Коташенко
Ранее стало известно, что в Подмосковье ограбили вдову Градского Марину Коташенко на сто миллионов рублей. Когда женщина остановилась на трассе, трое злоумышленников сели к ней в автомобиль, потребовали вернуться домой и отдать деньги. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле прокуратуры. По одной из версий, ограбление могло быть инсценировано с целью "перераспределения" наследства Градского, на которое сегодня претендует пять человек, включая саму Коташенко.
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