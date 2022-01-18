Музыкант Градский сделал Коташенко официальной наследницей за 2 недели до своей смерти

Марина Коташенко, с которой покойный музыкант Александр Градский прожил в гражданском браке 17 лет и завёл двоих детей, стала законной наследницей певца за две недели до его смерти.

"За две недели до кончины Градский сам позвонил в загс и попросил устроить срочную выездную церемонию бракосочетания прямо у себя дома. Он уже плохо себя чувствовал, не вставал, плохо говорил. И, наверное, понимал, что ему недолго осталось. Чувствовал. И это было его мужское решение — жениться, сделать Марину своей официальной наследницей, оставить вдовой, а не просто сожительницей", — рассказали изданию "Стархит" в окружении артиста.