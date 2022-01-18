Ректор МГУ математически рассчитал сроки окончания пандемии коронавируса
Согласно прогнозу, ковид может перейти в разряд лёгких заболеваний уже в первой половине 2023 года.
Ректор МГУ Виктор Садовничий. Фото © ТАСС / Епихин Андрей
Коронавирус обладает свойством приспосабливаться, из-за чего он перейдёт в категорию лёгких инфекций в первые месяцы 2023 года. Об этом сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий, сославшись на математические расчёты, сделанные им и академиком Аскаром Акаевым.
"Наш прогноз, что ковид сойдёт на допустимый уровень. Либо будет протекать в очень лёгкой форме, либо будет незначительное количество заболевших. Мы надеемся, что [это случится] в начале 2023 года", — рассказал ректор на пресс-конференции.
Ранее Лайф писал, что заражение "омикроном" не способствует развитию иммунитета, защищающего от других вариаций коронавируса, в случае если пациент в прошлом не болел ковидом или не получал прививку от него.
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