Ректор МГУ математически рассчитал сроки окончания пандемии коронавируса

Коронавирус обладает свойством приспосабливаться, из-за чего он перейдёт в категорию лёгких инфекций в первые месяцы 2023 года. Об этом сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий, сославшись на математические расчёты, сделанные им и академиком Аскаром Акаевым.

"Наш прогноз, что ковид сойдёт на допустимый уровень. Либо будет протекать в очень лёгкой форме, либо будет незначительное количество заболевших. Мы надеемся, что [это случится] в начале 2023 года", — рассказал ректор на пресс-конференции.