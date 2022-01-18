Песков: Участие ЕС в переговорах по безопасности не принципиально для России
По его словам, Москва предельно понятно сформулировала свои вопросы и Евросоюз может ответить на них как самостоятельно, так и совместно с НАТО.
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России в переговорах по гарантиям безопасности гораздо важнее получить ответы на свои предложения, чем вопрос о том, кто будет непосредственным участником обсуждения — Евросоюз или кто-то ещё. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Так или иначе, страны, которые входят в Евросоюз, они участвует в этом процессе и по линии ОБСЕ, и по линии НАТО, а уже насколько Евросоюз хочет быть отдельным участником этих переговоров, это тоже вопрос, который можно рассматривать. Но он не является принципиальным, нам главное — получить ответы", — сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул, что в ходе переговоров важнее понимание того, что состав государства неизменен, как и роль США на Европейском континенте. По словам Пескова, Россия предельно понятно сформулировала вопросы, а путём каких консультаций Евросоюз даст на них ответ, большого значения не имеет. Представитель Кремля указал на давние разговоры ЕС о необходимости развития собственного измерения политики обороны и безопасности. Он отметил, что на этот счёт делаются определённые шаги, но в данном вопросе европейцам следует разбираться отдельно с американцами.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о том, что он будет представлять ЕС на всех переговорах по европейской безопасности. По словам дипломата, министры обороны и главы МИД стран Евросоюза договорились предоставить ему полную поддержку.
Напомним, что 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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