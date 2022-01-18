Песков: Участие ЕС в переговорах по безопасности не принципиально для России

России в переговорах по гарантиям безопасности гораздо важнее получить ответы на свои предложения, чем вопрос о том, кто будет непосредственным участником обсуждения — Евросоюз или кто-то ещё. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Так или иначе, страны, которые входят в Евросоюз, они участвует в этом процессе и по линии ОБСЕ, и по линии НАТО, а уже насколько Евросоюз хочет быть отдельным участником этих переговоров, это тоже вопрос, который можно рассматривать. Но он не является принципиальным, нам главное — получить ответы", — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что в ходе переговоров важнее понимание того, что состав государства неизменен, как и роль США на Европейском континенте. По словам Пескова, Россия предельно понятно сформулировала вопросы, а путём каких консультаций Евросоюз даст на них ответ, большого значения не имеет. Представитель Кремля указал на давние разговоры ЕС о необходимости развития собственного измерения политики обороны и безопасности. Он отметил, что на этот счёт делаются определённые шаги, но в данном вопросе европейцам следует разбираться отдельно с американцами.