Госдума приняла во II и III чтениях законопроект о пожизненном сроке для педофилов

Такое наказание будет и для тех, чьё преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого правонарушения.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних, а также за совершённое впервые насилие двух и более малолетних граждан.

Пожизненный срок будет грозить в случае насильственных действий в отношении детей в возрасте до 18 лет лицам, имеющим судимость за ранее совершённое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Пожизненный срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании педофилов за аналогичные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в случае, если изнасилование сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Сейчас пожизненный срок даётся уже имеющим судимость за преступления с насильственными действиями в отношении несовершеннолетних в возрасте до 14 лет. При этом поправками уточняется, что пожизненное лишение свободы ожидает за изнасилование абсолютно всех несовершеннолетних. Кроме того, парламентарии предложили ввести уголовное наказание за пропаганду педофилии.