Госдума приняла во II и III чтениях законопроект о пожизненном сроке для педофилов
Такое наказание будет и для тех, чьё преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого правонарушения.
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних, а также за совершённое впервые насилие двух и более малолетних граждан.
Пожизненный срок будет грозить в случае насильственных действий в отношении детей в возрасте до 18 лет лицам, имеющим судимость за ранее совершённое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Пожизненный срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании педофилов за аналогичные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в случае, если изнасилование сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
Сейчас пожизненный срок даётся уже имеющим судимость за преступления с насильственными действиями в отношении несовершеннолетних в возрасте до 14 лет. При этом поправками уточняется, что пожизненное лишение свободы ожидает за изнасилование абсолютно всех несовершеннолетних. Кроме того, парламентарии предложили ввести уголовное наказание за пропаганду педофилии.
Ранее спикер нижней палаты Володин пообещал ускорить принятие закона о педофилах из-за убийства девочки в Костроме. Он считает, что преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях — на северных территориях, рудниках.
Государственная дума РФ. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин