Социологи выяснили, что примерно каждая десятая россиянка живёт в одиночестве. При этом в основном (76%) причина не в собственной инициативе женщин, а в потере или уходе партнёров, сообщает пресс-служба НИУ ВШЭ со ссылкой на статью в "Вестнике Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS–HSE)".

Согласно результатам опросов за 1994–2019 годы, одинокими россиянки чаще всего становятся не потому, что сами делают такой выбор, например стремятся к карьере или самореализации, а в силу неблагоприятных обстоятельств. Чаще всего женщины сталкиваются с потерей или уходом партнёра, что вынуждает их вести хозяйство в одиночестве, рассказала участвовавшая в исследовании Екатерина Дегтярева из НИУ ВШЭ.

В общей сложности за время исследования было опрошено более 142 тысяч россиянок разного возраста (от 18 до 69 лет). Также эксперты подробно изучили их семейное положение и изменения в социальном статусе. Результаты показали, что около 10% респонденток ведут одиночный образ жизни. Причём в большинстве случаев это связано с обстоятельствами, которые привели к смерти мужа (41,6%) или разводу с ним (35,4%). При этом лишь 19,4% опрошенных женщин никогда не вступали в брак.

Стоит отметить, что в период с 2010 по 2019 год число одиноких женщин увеличилось с 7 до 10%. При этом доля одиноких мужчин на протяжении всего периода наблюдений оставалась стабильно низкой (3,8–4,7%). Кроме того, социологи выявили существенное снижение числа вдов и вдовцов в 2019 году по сравнению с 1994 годом.