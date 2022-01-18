Голикова: В России уже 1682 случая заражения "омикроном"
На сегодняшнее утро заболевшие этим вариантом вируса зарегистрированы практически в половине регионов страны.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
В России с середины декабря выявили уже 1682 случая заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с заболеванием.
"По результатам секвенирования в РФ выявлено 1682 случая вируса "омикрон", но мы понимаем, что таких случаев уже значительно больше, так как не все они подвергаются секвенированию", — сказала она.
Пока заболевшие "омикроном" выявлены в 42 регионах страны.
Напомним, первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря. В ходе заседания с членами правительства 12 января президент России Владимир Путин предупредил, что у страны есть всего пара недель на подготовку к новой волне ковида, которую вызовет этот вариант вируса. А вот по данным Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME), пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что рост случаев коронавируса в РФ может достигнуть 100 тысяч в день.
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