НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Голикова: В России уже 1682 случая заражения "омикроном"

На сегодняшнее утро заболевшие этим вариантом вируса зарегистрированы практически в половине регионов страны.

18 января, 11:33
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

В России с середины декабря выявили уже 1682 случая заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с заболеванием.

"По результатам секвенирования в РФ выявлено 1682 случая вируса "омикрон", но мы понимаем, что таких случаев уже значительно больше, так как не все они подвергаются секвенированию", — сказала она.

Пока заболевшие "омикроном" выявлены в 42 регионах страны.

Песков опроверг вероятность введения локдауна из-за "омикрона" по всей России

Песков опроверг вероятность введения локдауна из-за "омикрона" по всей России

Напомним, первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря. В ходе заседания с членами правительства 12 января президент России Владимир Путин предупредил, что у страны есть всего пара недель на подготовку к новой волне ковида, которую вызовет этот вариант вируса. А вот по данным Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME), пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что рост случаев коронавируса в РФ может достигнуть 100 тысяч в день.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1