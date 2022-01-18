Голикова: В России уже 1682 случая заражения "омикроном"

В России с середины декабря выявили уже 1682 случая заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с заболеванием.

"По результатам секвенирования в РФ выявлено 1682 случая вируса "омикрон", но мы понимаем, что таких случаев уже значительно больше, так как не все они подвергаются секвенированию", — сказала она.