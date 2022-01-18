Собянин назвал "омикрон" доминирующим штаммом коронавируса в Москве
Чтобы поликлиники могли справиться с возросшей нагрузкой, в столице значительно увеличили количество дежурных врачей, которые теперь работают без выходных.
Фото © Агентство "Москва"
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в структуре заболеваемости коронавирусом в столице доминирует новый штамм "омикрон" по соотношению со старой "дельтой".
"Мир столкнулся с новым вызовом — новым штаммом CoViD-19 "омикрон". Во многих странах мы наблюдаем стремительные всплески заболеваемости. К сожалению, и в Москве сегодня "омикрон" уже доминирует в структуре заболеваемости, практически полностью вытеснив "дельту", — написал Собянин в своём блоге.
Мэр столицы отметил, что "омикрон" намного заразнее, но протекает в более лёгкой форме. По его словам, число госпитализаций остаётся сравнительно небольшим. В то же время нагрузка амбулаторного звена значительно растёт. Если, например, летом и осенью 2021 года при 5000 положительных тестов в Москве госпитализировали примерно полторы тысячи человек в день, то сейчас речь идёт о 750–800 пациентах, подчеркнул градоначальник.
Напомним, что в России за минувшие сутки выявили 31 252 новых случая заражения коронавирусом. Лидирующим регионом по числу новых случаев стала Москва, где вирус подтвердился у 8342 человек. Собянин предупредил, что столице предстоят несколько сложных недель из-за штамма "омикрон".
Последние новости об "омикроне" в России читайте в Лайфе.
Комментариев: 0