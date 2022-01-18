Собянин предупредил москвичей о сложных предстоящих неделях из-за "омикрона"

Москве предстоят несколько сложных недель, связанных с распространением в мегаполисе коронавирусного штамма "омикрон", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Нам предстоит пережить несколько сложных недель", — написал Собянин на своём сайте, напомнив также, что ранее город справился с предыдущими волнами пандемии коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что полностью уверен в том, что Москва справится и с новым штаммом.

Мэр столицы сообщил, что так называемый домашний режим для пожилых людей и требование о переводе на удалёнку 30% работников продлеваются в Москве до 1 апреля. Он подчеркнул, что перевести на дистанционную работу необходимо максимальное количество сотрудников, "где это возможно". Собянин уточнил, что объявил об этих решениях заранее, чтобы граждане и бизнес могли заблаговременно скорректировать свои планы.