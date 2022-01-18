Собянин предупредил москвичей о сложных предстоящих неделях из-за "омикрона"
Он также призвал перевести на дистанционную работу максимальное количество сотрудников — "где это возможно".
Фото © Агентство "Москва" / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Москве предстоят несколько сложных недель, связанных с распространением в мегаполисе коронавирусного штамма "омикрон", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Нам предстоит пережить несколько сложных недель", — написал Собянин на своём сайте, напомнив также, что ранее город справился с предыдущими волнами пандемии коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что полностью уверен в том, что Москва справится и с новым штаммом.
Мэр столицы сообщил, что так называемый домашний режим для пожилых людей и требование о переводе на удалёнку 30% работников продлеваются в Москве до 1 апреля. Он подчеркнул, что перевести на дистанционную работу необходимо максимальное количество сотрудников, "где это возможно". Собянин уточнил, что объявил об этих решениях заранее, чтобы граждане и бизнес могли заблаговременно скорректировать свои планы.
"Кроме того, мы пока не знаем, насколько новый штамм ("омикрон". — Прим. Лайф) опасен для старшего поколения. Чтобы не подвергать его дополнительному риску, я принял решение продлить до 1 апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан. Также до 1 апреля 2022 года продлевается требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы — эта мера работает неплохо, снижая плотность людских потоков в общественном транспорте и офисных зданиях, и отказываться от неё явно преждевременно", — написал мэр в своём блоге.
Напомним, в России за прошедшие сутки выявили более 31 тысячи случаев ковида. Лидирующим регионом по числу новых случаев стала Москва, где вирус подтвердился у 8342 человек. Ранее биолог Евгений Тоневицкий спрогнозировал до 90 тысяч заражений "омикроном" в стране каждый день. Единственным методом снижения рисков заражения и госпитализации является вакцинация, подчеркнул эксперт.
Комментариев: 0