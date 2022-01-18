В Москве до 1 апреля вводится самоизоляция для пожилых и удалёнка для 30% сотрудников

В Москве работодателей вновь обязали перевести на удалённую работу 30% сотрудников до 1 апреля 2022 года. Также мэр столицы Сергей Собянин сообщил о продлении до этой же даты режима самоизоляции для пожилых граждан в возрасте старше 60 лет и хронически больных.

"Продляем также режим самоизоляции для пожилых людей. Это тоже очень важно, потому что мы сегодня имеем тяжесть заболеваний в основном у активной группы населения, которое передвигалось в праздничные дни, бывало в туристических поездках и так далее", — заявил Собянин на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Мэр отметил также, что перевод 30% сотрудников на дистанционный режим труда ранее сработал неплохо. Благодаря этой мере снижается плотность людских потоков в общественном транспорте и офисных зданиях, и отказываться от неё явно преждевременно. В связи с этим Собянин призвал перевести на дистанционную работу максимальное количество сотрудников, "где это возможно". Решения объявлены заранее, чтобы граждане и бизнес могли заблаговременно скорректировать свои планы, добавил градоначальник.

Ранее Голикова заявляла о том, что в России уже 1682 случая заражения "омикроном". На сегодняшнее утро заболевшие этим вариантом вируса зарегистрированы практически в половине регионов страны.