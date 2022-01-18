Сроки карантина из-за ковида в России сокращаются до семи дней

Вице-премьер правительства Татьяна Голикова заявила о сокращении сроков карантина в связи с заражением коронавирусом в России до семи дней. Об этом она рассказала на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при Правительстве РФ.

"Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем ещё ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России", — объяснила Татьяна Голикова.