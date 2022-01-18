Сроки карантина из-за ковида в России сокращаются до семи дней
Время изоляции урезали вдвое из-за оптимизации подходов к карантину и лабораторному исследованию граждан.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин
Вице-премьер правительства Татьяна Голикова заявила о сокращении сроков карантина в связи с заражением коронавирусом в России до семи дней. Об этом она рассказала на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при Правительстве РФ.
"Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем ещё ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России", — объяснила Татьяна Голикова.
Напомним, сейчас в стране отмечается подъём заболеваемости из-за нового варианта ковида "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря. Так, за минувшие сутки в Москве выявили больше 8 тысяч случаев заражения коронавирусом. По всей России за это же время ковид подтвердился у 31 252 человек.
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