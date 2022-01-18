На фоне роста заболеваемости ковидом больничные в России будут оформлять заочно
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что вскоре у россиян может появиться возможность закрытия больничного без посещения поликлиники.
Листок нетрудоспособности. Фото © ТАСС / Донат Сорокин
На фоне роста заболеваемости коронавирусом больничные листы будут оформляться заочно. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве.
"Планом предусматривается использовать технологии заочного оформления листков нетрудоспособности и беззаявительное продление ранее назначенных мер поддержки на период подъёма заболеваемости", — сказала она.
При этом вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что вскоре у россиян может появиться возможность закрытия электронного больничного без посещения поликлиники.
"Прорабатывается возможность также его (электронного больничного. — Прим. Лайфа) закрытия без визита в поликлинику", — отметил он.
Кроме того, Татьяна Голикова заявила о сокращении сроков карантина по коронавирусу в России до семи дней.
Напомним, сейчас в стране отмечается подъём заболеваемости из-за нового варианта ковида "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря. К настоящему моменту их уже 1682, однако в правительстве полагают, что эти цифры больше.
Комментариев: 0