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На фоне роста заболеваемости ковидом больничные в России будут оформлять заочно

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что вскоре у россиян может появиться возможность закрытия больничного без посещения поликлиники.

18 января, 11:45

Листок нетрудоспособности. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

На фоне роста заболеваемости коронавирусом больничные листы будут оформляться заочно. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве.

"Планом предусматривается использовать технологии заочного оформления листков нетрудоспособности и беззаявительное продление ранее назначенных мер поддержки на период подъёма заболеваемости", — сказала она.

При этом вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что вскоре у россиян может появиться возможность закрытия электронного больничного без посещения поликлиники.

"Прорабатывается возможность также его (электронного больничного. — Прим. Лайфа) закрытия без визита в поликлинику", — отметил он.

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Кроме того, Татьяна Голикова заявила о сокращении сроков карантина по коронавирусу в России до семи дней.

Напомним, сейчас в стране отмечается подъём заболеваемости из-за нового варианта ковида "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря. К настоящему моменту их уже 1682, однако в правительстве полагают, что эти цифры больше.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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