Из заразившихся "омикроном" россиян привиты 27,9%
Большая часть инфицированных не сделали ни одной прививки.
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Среди россиян, которые заболели коронавирусом, лишь около 28% человек прошли полный курс вакцинации, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусом при Правительстве России.
"Из числа заболевших, пробы которых прошли секвенирование, имеют полный курс вакцинации 27,9%. Однократно привиты 3,2%, не привиты 68,9%. Ранее переболели, или были вакцинированы, или одновременно переболели и вакцинированы 4,6%", — сообщила она.
По её словам, в общей сложности в России порядка 500 тысяч пациентов находятся под медицинским наблюдением из-за коронавирусной инфекции. В стране развёрнуто 158,6 тысячи таких коек, но занято 69% из них.
Напомним, в России за прошедшие сутки выявили более 31 тысячи случаев ковида. Лидирующим регионом по числу новых случаев стала Москва, где вирус подтвердился у 8342 человек. Ранее биолог Евгений Тоневицкий спрогнозировал до 90 тысяч заражений "омикроном" в стране каждый день. Единственным методом снижения рисков заражения и госпитализации является вакцинация, подчеркнул эксперт.
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