Из заразившихся "омикроном" россиян привиты 27,9%

Среди россиян, которые заболели коронавирусом, лишь около 28% человек прошли полный курс вакцинации, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусом при Правительстве России.

"Из числа заболевших, пробы которых прошли секвенирование, имеют полный курс вакцинации 27,9%. Однократно привиты 3,2%, не привиты 68,9%. Ранее переболели, или были вакцинированы, или одновременно переболели и вакцинированы 4,6%", — сообщила она.