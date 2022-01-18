В Москве в 2 раза выросла заболеваемость коронавирусом
По словам мэра Сергея Собянина, увеличилась доля заразившихся "омикроном".
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В Москве заболеваемость ковидом выросла в два раза. Ежедневно в городе госпитализируют около 800 пациентов с подтверждённым диагнозом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"Несмотря на двукратный рост заболеваемости CoViD-19 — на 99%, уровень госпитализаций практически не изменился и остаётся на прежнем уровне: ежедневно в городские стационары госпитализируют 750–800 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении.
При этом почти в полтора раза (46%) снизился процент госпитализированных от числа заболевших ковидом. Как уточняется, за последнюю неделю в больницы поступило 12,5% инфицированных, неделей ранее — 23%.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в городе за неделю удвоилось число заболеваний "омикроном". По его словам, штамм также доминирует в Подмосковье и, наверное, в Петербурге. Он отметил, что поступающая информация по секвенированию говорит о широком распространении варианта ковида, а также об увеличении его доли среди заболевших.
"Одновременно с ростом доли "омикрона" растёт и количество заболеваний. На той неделе она выросла в два раза и на этой неделе снова в два раза вырастет", — сказал мэр на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Напомним, в России за прошедшие сутки выявили более 31 тысячи случаев ковида. Лидирующим регионом по числу новых случаев стала Москва, где вирус подтвердился у 8342 человек. Ранее биолог Евгений Тоневицкий спрогнозировал до 90 тысяч заражений "омикроном" в стране каждый день. Единственным методом снижения рисков заражения и госпитализации является вакцинация, подчеркнул эксперт.
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