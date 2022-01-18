В Москве в 2 раза выросла заболеваемость коронавирусом

В Москве заболеваемость ковидом выросла в два раза. Ежедневно в городе госпитализируют около 800 пациентов с подтверждённым диагнозом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"Несмотря на двукратный рост заболеваемости CoViD-19 — на 99%, уровень госпитализаций практически не изменился и остаётся на прежнем уровне: ежедневно в городские стационары госпитализируют 750–800 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении.

При этом почти в полтора раза (46%) снизился процент госпитализированных от числа заболевших ковидом. Как уточняется, за последнюю неделю в больницы поступило 12,5% инфицированных, неделей ранее — 23%.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в городе за неделю удвоилось число заболеваний "омикроном". По его словам, штамм также доминирует в Подмосковье и, наверное, в Петербурге. Он отметил, что поступающая информация по секвенированию говорит о широком распространении варианта ковида, а также об увеличении его доли среди заболевших.