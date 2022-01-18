Правительство подготовило новый план по борьбе с ковидом с учётом "омикрона"

Правительство РФ подготовило новый план по борьбе с коронавирусом с учётом распространения штамма "омикрон". Об этом на заседании координационного совета сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительством по поручению президента разработан план дополнительных мероприятий, которые должны помочь подготовить наше здравоохранение к возможному более резкому увеличению числа больных", — сказал председатель правительства.

Оперативную рабочую группу по реализации плана поддержки здравоохранения возглавит вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Под её руководством группа будет поддерживать связь с регионами России, а также с заинтересованными ведомствами и организациями.

По словам Мишустина, реализация плана — это очень большая и ответственная ситуация, поскольку все мероприятия в его рамках должны быть выполнены в полном объёме. Премьер-министр также поручил главам регионов активизировать работу на фоне распространения нового штамма коронавируса. Он призвал губернаторов не допустить искажения реальной ситуации с заболеваемостью и быть готовыми к любому сценарию.

"Пока мы не наблюдаем такой же доли тяжёлых случаев болезни, как и в ситуации с "дельтой". Тем не менее нет полной ясности, как быстро будет распространяться новый штамм. Надо быть готовыми к любому развитию событий", — подчеркнул он.