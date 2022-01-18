Правительство подготовило новый план по борьбе с ковидом с учётом "омикрона"
Рабочую группу по его реализации возглавит вице-премьер страны Татьяна Голикова.
© ТАСС / Астафьев Александр
Правительство РФ подготовило новый план по борьбе с коронавирусом с учётом распространения штамма "омикрон". Об этом на заседании координационного совета сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Правительством по поручению президента разработан план дополнительных мероприятий, которые должны помочь подготовить наше здравоохранение к возможному более резкому увеличению числа больных", — сказал председатель правительства.
Оперативную рабочую группу по реализации плана поддержки здравоохранения возглавит вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Под её руководством группа будет поддерживать связь с регионами России, а также с заинтересованными ведомствами и организациями.
По словам Мишустина, реализация плана — это очень большая и ответственная ситуация, поскольку все мероприятия в его рамках должны быть выполнены в полном объёме. Премьер-министр также поручил главам регионов активизировать работу на фоне распространения нового штамма коронавируса. Он призвал губернаторов не допустить искажения реальной ситуации с заболеваемостью и быть готовыми к любому сценарию.
"Пока мы не наблюдаем такой же доли тяжёлых случаев болезни, как и в ситуации с "дельтой". Тем не менее нет полной ясности, как быстро будет распространяться новый штамм. Надо быть готовыми к любому развитию событий", — подчеркнул он.
Напомним, сейчас в стране отмечается подъём заболеваемости из-за нового варианта ковида — "омикрона". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря. В Институте показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) пришли к выводу, что пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января.
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