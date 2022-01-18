Собянин рассказал, как действовать, если появились симптомы коронавируса или ОРВИ

В поликлиниках Москвы принимаются все необходимые меры для того, чтобы максимально исключить пересечение здоровых пациентов и пациентов с симптомами ОРВИ и CoViD-19. Об этом на своём персональном сайте во вторник рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Если у вас появились эти симптомы и вам необходима медицинская помощь, лучше всего без записи прийти в поликлинику и дождаться приёма дежурного врача. Вас примут в день обращения, проведут все необходимые процедуры и назначат лечение", — отметил он.

Собянин напомнил, что на предыдущей неделе число выявленных случаев заболевания выросло в два раза, но при этом число госпитализаций остаётся сравнительно небольшим. Если летом – осенью 2021 года при показателе около 5 тысяч положительных тестов в Москве госпитализировали примерно 1,5 тысячи человек, то сейчас — 750–800 человек в день.

"На случай, если ситуация изменится к худшему, мы сохраняем "горячий резерв" свободных коронавирусных коек. С учётом быстрого и большого распространения "омикрона" уже очевидно, что резко вырастет нагрузка на амбулаторное звено. Чтобы поликлиники могли справиться с возросшей нагрузкой, мы значительно увеличили количество дежурных врачей. Они работают ежедневно, без выходных", — написал градоначальник.