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Мишустин призвал россиян вовремя пройти вакцинацию и ревакцинацию из-за "омикрона"

Эти меры, по словам министра, помогут гражданам избежать тяжёлого течения заболевания.

18 января, 12:03
<p>Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото © Правительство России</p>

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото © Правительство России

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал всех граждан обратить внимание на ситуацию с распространением омикрон-штамма и своевременно пройти вакцинацию и ревакцинацию от коронавирусной инфекции.

"Самое главное, что признают все специалисты, в том числе в мире, это вовремя вакцинироваться и своевременно сделать повторную прививку необходимо, чтобы не допустить тяжёлого течения болезни", — подчеркнул Мишустин в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом.

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Кроме того, Мишустин призвал работодателей по возможности перевести персонал на удалённую работу. В первую очередь, как уточнил премьер, на удалёнку должны уйти работники старшего возраста и лица, страдающие хроническими заболеваниями.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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