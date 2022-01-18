Мишустин призвал россиян вовремя пройти вакцинацию и ревакцинацию из-за "омикрона"

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал всех граждан обратить внимание на ситуацию с распространением омикрон-штамма и своевременно пройти вакцинацию и ревакцинацию от коронавирусной инфекции.

"Самое главное, что признают все специалисты, в том числе в мире, это вовремя вакцинироваться и своевременно сделать повторную прививку необходимо, чтобы не допустить тяжёлого течения болезни", — подчеркнул Мишустин в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом.