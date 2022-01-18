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Кузнецова назвала важным шагом принятие Госдумой закона о пожизненном сроке для педофилов

Она рассказала о необходимости также составить реестр преступников-педофилов и постоянно контролировать их.

18 января, 12:06
<p>Депутат Госдумы РФ Анна Кузнецова. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Депутат Госдумы РФ Анна Кузнецова. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова положительно оценила одобрение нижней палатой парламента законопроекта об ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Она считает, что за этим шагом должны последовать и другие.

"Пожизненное наказание за подобные преступления — это, безусловно, важный шаг к обеспечению защищённости и безопасности детей, но это всего один шаг, за которым должны последовать и другие. Нужно продолжать работать в этом направлении", — рассказала она.

По её словам, далее предстоит исключить назначение штрафов и возможность условно-досрочного освобождения за преступления сексуального характера в отношении детей. А также — создать реестр педофилов, которые вышли на свободу, и контролировать их дальнейшую жизнь.

Число преступлений против половой неприкосновенности детей в России за неполные десять лет выросло почти вдвое — на 79%, подчеркнула Кузнецова. И напомнила о недавней трагедии в Костроме, когда жертвой стала пятилетняя девочка.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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