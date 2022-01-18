Кузнецова назвала важным шагом принятие Госдумой закона о пожизненном сроке для педофилов

Она рассказала о необходимости также составить реестр преступников-педофилов и постоянно контролировать их.

Зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова положительно оценила одобрение нижней палатой парламента законопроекта об ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Она считает, что за этим шагом должны последовать и другие.

"Пожизненное наказание за подобные преступления — это, безусловно, важный шаг к обеспечению защищённости и безопасности детей, но это всего один шаг, за которым должны последовать и другие. Нужно продолжать работать в этом направлении", — рассказала она.

По её словам, далее предстоит исключить назначение штрафов и возможность условно-досрочного освобождения за преступления сексуального характера в отношении детей. А также — создать реестр педофилов, которые вышли на свободу, и контролировать их дальнейшую жизнь.