Кузнецова назвала важным шагом принятие Госдумой закона о пожизненном сроке для педофилов
Она рассказала о необходимости также составить реестр преступников-педофилов и постоянно контролировать их.
Депутат Госдумы РФ Анна Кузнецова. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова положительно оценила одобрение нижней палатой парламента законопроекта об ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Она считает, что за этим шагом должны последовать и другие.
"Пожизненное наказание за подобные преступления — это, безусловно, важный шаг к обеспечению защищённости и безопасности детей, но это всего один шаг, за которым должны последовать и другие. Нужно продолжать работать в этом направлении", — рассказала она.
По её словам, далее предстоит исключить назначение штрафов и возможность условно-досрочного освобождения за преступления сексуального характера в отношении детей. А также — создать реестр педофилов, которые вышли на свободу, и контролировать их дальнейшую жизнь.
Число преступлений против половой неприкосновенности детей в России за неполные десять лет выросло почти вдвое — на 79%, подчеркнула Кузнецова. И напомнила о недавней трагедии в Костроме, когда жертвой стала пятилетняя девочка.
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