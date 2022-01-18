Хомяк заразил "дельтой" сотрудницу зоомагазина в Гонконге

Медики Гонконга расследуют первый возможный случай передачи коронавируса людям от хомяков. Власти уже приостановили ввоз всех мелких питомцев и приказали зоомагазинам и зоовладельцам передать для усыпления порядка двух тысяч хомяков.

Согласно сообщению газеты South China Morning Post, речь идёт об инфицировании сотрудницы зоомагазина, где продавались хомяки. У женщины выявили дельта-штамм коронавируса. А этот тип не фиксировался в городе более трёх месяцев, в отличие от варианта "омикрон". По данным специалистов, "дельту" женщина подхватила от привезённого из-за рубежа хомяка. Исследование показало, что сотрудница зоомагазина не могла заразиться от других людей.

У 11 грызунов в зоомагазине уже подтвердился коронавирус. Директор по сельскому хозяйству, рыболовству и охране природы доктор Леунг Сиу-фай объявил, что все владельцы, купившие хомяков с 22 декабря, должны будут сдать своих питомцев для истребления.

"Мы оценили риски, связанные с этими партиями. Они относительно высоки. Мы призываем всех владельцев домашних животных соблюдать строгую гигиену при обращении со своими питомцами и клетками. Не целуйте и не бросайте их на улице", — сообщил Леунг Сиу-фай.