Bloomberg: В ЮАР сотрудники зоопарка заразили ковидом львов и пум

Львы и пумы из зоопарка Претории, столицы ЮАР, переболели во время пандемии тяжёлыми формами коронавируса. Животные заразились от работников парка, у которых заболевание протекало бессимптомно, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на доклад Университета Претории.

Согласно данным доклада, учёные пришли к выводу, что животные могут становиться резервуаром для образования новых вариантов вируса, поскольку одинаковые его формы могут поражать как их, так и человека. Сообщается, что львы и пумы болели в период первой и третьей волн пандемии.

Так, если раньше было доказано, что ковид может передаваться от животных людям, то теперь появились подтверждения обратного перехода инфекции — от человека. Преимущественно это касается представителей семейства кошачьих. Исследователи пришли к выводу, что новые штаммы коронавируса могут появляться в результате передачи их от людей животным и обратно.