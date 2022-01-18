Вирусолог Альштейн назвал причину сокращения карантина по ковиду до семи дней
По его мнению, заболевшим нужно сдавать ПЦР-тест, как только результат будет отрицательным, можно прекращать режим самоизоляции.
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В условиях распространения "омикрона" сокращение карантина логично, так как этот штамм протекает легче других вариантов ковида. В данном случае речь идёт о бессимптомном или лёгком течении болезни, объяснил Лайфу профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн.
По его мнению, заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о сокращении срока карантина до семи дней может быть связано с тем, что у неё есть дополнительные данные о течении болезни при "омикроне".
"Возможно, Татьяна Голикова имеет данные о том, что если заболевание было лёгким, то к седьмому дню вирус уже не обнаружен. Видимо, у неё есть такие данные. Речь идёт именно о нынешней ситуации с "омикроном". Он протекает легче, но тем не менее тоже возможны тяжёлые и смертельные случаи. В основном, когда люди остаются дома, заболевание протекает легко. Нужно проверять тестом — если ПЦР отрицательный, то тогда карантин закончен", — объяснил вирусолог.
Напомним, сейчас в стране отмечается подъём заболеваемости из-за нового варианта ковида "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря. Так, за минувшие сутки в Москве выявили больше 8 тысяч случаев заражения коронавирусом. По всей России за это же время ковид подтвердился у 31 252 человек.
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