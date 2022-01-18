Вирусолог Альштейн назвал причину сокращения карантина по ковиду до семи дней

По его мнению, заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о сокращении срока карантина до семи дней может быть связано с тем, что у неё есть дополнительные данные о течении болезни при "омикроне".

"Возможно, Татьяна Голикова имеет данные о том, что если заболевание было лёгким, то к седьмому дню вирус уже не обнаружен. Видимо, у неё есть такие данные. Речь идёт именно о нынешней ситуации с "омикроном". Он протекает легче, но тем не менее тоже возможны тяжёлые и смертельные случаи. В основном, когда люди остаются дома, заболевание протекает легко. Нужно проверять тестом — если ПЦР отрицательный, то тогда карантин закончен", — объяснил вирусолог.