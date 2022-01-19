Эксперт Роспотребнадзора Руженцова допустила, что "омикрон" в России поведёт себя иначе
На характер течения заболевания могут повлиять несколько факторов, в том числе особенности питания и климата.
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Омикрон-штамм коронавируса может повести себя в России иначе, чем в других странах. Такое мнение высказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
"Омикрон" – это пока ещё совершенно не изученный штамм. Есть большая вероятность в некоторых группах, особенно среди тех, кто имеет определенные хронические заболевания, что может быть и тяжелое течение. Мы пока этого не знаем, пока данных очень мало, но к этому нужно быть готовыми", — сказала эксперт в эфире радио Sputnik.
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Руженцова отметила, что в РФ другие климатические условия и "омикрон" может распространяться иначе. Кроме того, у населения России есть свои генетические особенности, поэтому симптоматика может отличаться.
"И особенности питания могут влиять. Очень большое количество факторов может влиять на характер течения заболевания", — сказала специалист.
Врач добавила, что, согласно предварительным данным, "омикрон" распространяется в первую очередь среди невакцинированных, поэтому важно привиться и ревакцинироваться тем, кому уже пора. Также следует выполнять профилактические меры, среди которых соблюдение санитарной дистанции, ношение масок, использование дезинфицирующих средств, гигиенические процедуры, избегание толп людей.
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Напомним, первые случаи заражения штаммом "омикрон" выявили в России 14 декабря, сейчас их более 1,6 тысячи. 12 января президент России Владимир Путин предупредил, что у страны есть всего пара недель на подготовку к новой волне ковида, которую вызовет этот вариант вируса. По данным Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME), пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что рост случаев коронавируса в РФ может достигнуть 100 тысяч в день.
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