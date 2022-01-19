Эксперт Роспотребнадзора Руженцова допустила, что "омикрон" в России поведёт себя иначе

Омикрон-штамм коронавируса может повести себя в России иначе, чем в других странах. Такое мнение высказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

"Омикрон" – это пока ещё совершенно не изученный штамм. Есть большая вероятность в некоторых группах, особенно среди тех, кто имеет определенные хронические заболевания, что может быть и тяжелое течение. Мы пока этого не знаем, пока данных очень мало, но к этому нужно быть готовыми", — сказала эксперт в эфире радио Sputnik.

Руженцова отметила, что в РФ другие климатические условия и "омикрон" может распространяться иначе. Кроме того, у населения России есть свои генетические особенности, поэтому симптоматика может отличаться.

"И особенности питания могут влиять. Очень большое количество факторов может влиять на характер течения заболевания", — сказала специалист.